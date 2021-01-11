受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，關島與台北間的直航班機，自去年3月起停飛至今。關島中華總會基於人道及當地人士醫療需求的考量，向中華航空提出包機申請，訂於今（11）日往返台北-關島，預計傍晚5點55分，包機將飛抵台灣，約有50明乘客。

外交部發言人歐江安日前表示，關島與台北的直航班機停飛，導致許多病情嚴重的關島病人無法依原訂計畫來台就醫，此次包機可讓需要的民眾來台就醫更加便利，且相關安排已獲得我國衛福部同意。

搭乘包機入境的乘客，歐江安指出，將遵照疫情指揮中心現行防疫規定進行相關檢疫措施，外交部與駐關島辦事處也會繼續從旁提供必要的協助。

該華航包機今日下午3點30分（台灣時間1點30分）從關島國際機場出發，預計5點55分抵達台灣桃園機場。日前《關島郵報》報導提到，機上約50名乘客，由我駐關島代表陳盈連和關島政府協調、安排。

(中時新聞網)