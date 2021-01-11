DRAM製造廠南亞科看好今年上半年DRAM市況供不應求，預計合約價將逐季上漲，對2021年DRAM市況看法樂觀。隨著報價回升，也有利威剛（3260）、十銓（4967）、宇瞻（8271）、品安（8088）等下游記憶體模組廠本季營運，今日股價齊揚。

標準型及利基型DRAM現貨價在2020年12月出現逾一成的漲幅後，市場預期，第一季現貨價續漲，且合約價將止跌回升，平均漲幅約5～10%。

南亞科總經理李培瑛於上周五表示，2021年上半年受惠於遠距商機及宅經濟發酵，下半年後疫情時代看好總體經濟復甦，展望2021年，DRAM產業進入正向的循環，供給面成長有限，上半年供不應求將使合約價逐季上漲。市場預期，首季合約價將止跌並上漲5～10%，第二季可望續漲。

DRAM現貨價格自去年第四季已是逐月上漲，威剛董事長陳立白表示，公司產品反應成本上漲，去年12月中旬到目前，DRAM現貨價格已有25-30%的漲幅，威剛今年初開始漲價，預料後續繼續漲價。

威剛先前已表示，已在記憶體價格起漲前拉高庫存水位達約70億元，為公司歷年同期新高水準，準備迎接記憶體多頭走勢。

記憶體模組廠十銓2020年營收達77.15億元，年增11.76%，且創歷史新高。十銓看好今年記憶體市場，今年公司營收朝向90億元以上新高目標邁進，年增近2成。

展望本季，十銓觀察，原先受疫情打亂建置速度的伺服器與雲端資料中心客戶，遞延的採購動能已有復甦信號。針對今年營運，十銓年營收目標92億元，相較去年的77億元成長逾19%，並力拚全年獲利持續挑戰新高。今股價漲停並再創新高。

(時報資訊)