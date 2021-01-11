蔡英文總統接見全國商店傑出店長及台灣連鎖暨加盟協會幹部代表(總統府提供)

雖然全球經濟受疫情衝擊，不過蔡英文總統今天表示，零售業和餐飲業的營業額去年7月到11月不僅正成長，也創下歷年同月新高。三倍券再加上其他國旅、藝Fun券等振興措施，推估加成的經濟效益達到1790億元。「展望新的一年，我們也要努力維持臺灣經濟正成長」。

蔡英文總統今天接見全國商店傑出店長及台灣連鎖暨加盟協會幹部代表，感謝業界配合政府的防疫跟振興政策。

她說，雖然各得獎人是在不同的領域為民眾服務，但共通點是，他們一定都是店內、公司內的「靈魂人物」。不但品牌形象要顧好、大大小小事情要張羅好，還要能夠因應各種情況，可以說是十八般武藝，樣樣都要具備。

蔡英文也特別感謝所有連鎖加盟業的業者，配合政府的防疫跟振興政策。她指出，去年，不論是口罩的販售或是三倍券的發放，都因為有連鎖超商的幫忙，才能順利進行。「在場許多店長所屬的企業，也都響應三倍券政策，推出各式各樣的優惠，一起來刺激消費」。

因為有大家的支持、同心協力，三倍券大大振興臺灣的經濟。她舉例，像是零售業和餐飲業的營業額，更是由負轉正，在去年的7月到11月不僅正成長，也都創下歷年同月新高。除此之外，三倍券再加上其他國旅、藝Fun券等振興措施，推估加成的經濟效益，也達到1790億元。

蔡英文強調，這些成果，讓臺灣的經濟在疫情挑戰下，能夠顧好元氣。展望新的一年，我們也要努力維持臺灣經濟正成長。「希望大家繼續跟政府一起拚，共同守住疫情、守住臺灣經濟的好表現」。

(中時 )