台南市龍崎182縣道為重機迷必去的路段，昨（10日）有群車友不畏低溫跑山，途中行經咖啡店稍作歇息，共10台名貴重機一字排開在停車場，不料，停在第一台的車主移車時，不慎倒車，受骨牌效應波及，加上第一台，一共8台重機倒地，有民眾拍下照片上傳網路，寫下「本日最貴」，在網上掀起議論。

一位網友在臉書社團《182追焦團》發文，內文簡短寫下，「10中8，本日最貴，車主保重」，並發出多張倒車照，透過照片可見，近10台黃、紅牌重機原整齊停放在水泥停車場上，但卻全倒了，一輛壓著一輛，還拍到一旁車主奔上前關心的身影。仔細一看照片，其中最貴的重機為Aprilia出廠的RSV4，市價逾110萬元，經歷這一齣倒車戲碼，事後維修費相當可觀。

據《三立新聞網》報導，目擊者表示，10日下午2時許，當時一群車友在182縣道中途的咖啡店稍作休息，喝熱飲暖身，停放在第一輛的車主欲移車，但該款重機側柱太直，外加右側為向下的斜坡，該車主一個分神，整輛車就向右傾倒，右側的7輛重機應聲倒下。

目擊者透露，當時多台重機車體刮損，甚至有幾台車被撞到塑鋼油箱凹陷、排氣管歪掉，最慘的則是最後2台重機，因擠壓而油門卡死，無法發動，事後連絡警方前來協助處理，無法發動的重機則由貨車載運下山。

文章在網路擴散後，因倒車圖片太震撼，不少車友看圖及感受到龐大的維修費用，紛紛寫下，「錢的聲音」、「這張有聲音！衝下來的車主們：ooxx...」、「瞬間負債」、「賠死」、「挫勒等」、「年終全拿出來可能還不夠」、「賣腎了」。

(中時新聞網)