同時擁有中、西醫執照的中醫師蔡宗璟指出，中醫治療強調系統性的統合與臟腑間的協調，而不是以器官作為治療的分際。（陳育賢攝）

蔡宗璟表示，中醫相較西醫，治療不同處在於中醫治病具有整體觀，許多疾病間其實互相有關聯。（陳育賢攝）

新竹市45歲男性患者因有長期嚴重氣喘，過去其都以西藥控制，但患者希望能藉由中醫的治療，擺脫惱人的氣喘，經過3周的中藥診療及調理，患者氣喘症狀緩解，多項「老症頭」也同時改善。

同時擁有中、西醫執照的醫師蔡宗璟指出，此名男性患者氣喘發作時會喘、胸悶與咳嗽，腸胃也有脹氣的不適，初次診斷時發現患者須服用的西藥種類較多，許多藥也會忘記服用，所以請患者直接停掉化痰及鎮咳類西藥及制酸劑，並開立中藥處方治療，西藥類固醇吸入劑則維持早晚使用。

經過1周中藥調理，患者回診時，咳嗽及喘的症狀已大幅改善，過去經常氣喘發作跑急診室的情形也沒有了，夜間同時不再因氣喘頻頻醒來，因患者在學校授課，氣喘的改善也讓教學的過程不再被中斷。

蔡宗璟說，患者第2次回診時表示，夜裡幾乎不會發作氣喘及咳嗽，他到西醫胸腔科門診回診，做肺功能測試時發現氣喘明顯改善，連胸腔科醫師也覺得滿意，主動調降西藥類固醇吸入劑劑量。

在第3次回診，其原先的胃食道逆流「火燒心」及下腹部脹氣也明顯改善，甚至常年的香港腳也減少了脫皮與搔癢，患者驚嘆原來中藥1個處方就可以改善多種慢性病，免除多重用藥的麻煩。

蔡宗璟表示，中醫相較西醫，治療不同處在於中醫治病具有整體觀，許多疾病間其實互相有關聯，例如這位男性患者中醫的診斷是「脾胃失調」及「風寒束表」導致「肺氣不降」而氣喘，治療上調理脾胃可改善食道逆流的不適，除溼則可以改善香港腳的水泡與搔癢，疏風散寒則兼具改善氣喘與咳嗽。

他說，中醫治療強調系統性的統合與臟腑間的協調，而不是以器官作為治療的分際，民眾如果出現多重疾病症狀，可用中醫做跨臟腑的調理，讓健康得到全面的改善。

(中時 )