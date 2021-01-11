香港TVB電視台昨（10日）舉行「萬千星輝頒獎典禮2020」，最大獎視帝、視后獎項分別由男星王浩信、女星蔡思貝拿下，然而這2人在4年前才鬧出婚外情，如今同台領獎，王浩信的老婆陳自瑤還坐在台下，被拍到得知丈夫獲獎致詞時面無表情，意外掀起熱議。

王浩信和蔡思貝因合作《踩過界II》雙雙摘下視帝、視后，但其實早在4年前他們拍攝《踩過界》時就爆出曖昧情，也因此這次同台老婆陳自瑤的反應成為焦點，當王浩信致詞時表示，「我要謝謝我家人，謝謝YoYo（陳自瑤），感謝你這麼細心照顧女兒…」陳自瑤卻面無表情，看起來十分冷漠。

陳自瑤在聽老公致詞時面無表情。(圖/翻攝自微博)

這段典禮插曲被網友封為「本次頒獎典禮最佳鏡頭」，還做成各種梗圖在網路上瘋傳，不僅如此在走紅毯時，陳自瑤也避談老公，然而在後台卻主動恭喜對方並大方獻上擁抱，讓網友們忍不住大讚她風度，「這才是真正的視后！」、「讚！真是好有氣度！佩服！」、「YoYo(陳自瑤)簡直是典範，大方恭喜夠得體！」

事後媒體詢問陳自瑤當時的反應，她也大方回答，「可能當時分了心，突然聽到他這麼說」，而王浩信接受訪問時，被問到有沒有注意到老婆的表情時，也避重就輕地回答，「那個時候我埋在自己感受裡，沒有太多空間去留意其他東西。」夫妻關係讓外界霧裡看花。

(中時新聞網)