香港TVB電視台昨（10日）舉行「萬千星輝頒獎典禮2020」，最大獎視帝、視后獎項分別由男星王浩信、女星蔡思貝拿下，然而這2人在4年前才鬧出婚外情，如今同台領獎，王浩信的老婆陳自瑤還坐在台下，被拍到得知丈夫獲獎致詞時面無表情，意外掀起熱議。
王浩信和蔡思貝因合作《踩過界II》雙雙摘下視帝、視后，但其實早在4年前他們拍攝《踩過界》時就爆出曖昧情，也因此這次同台老婆陳自瑤的反應成為焦點，當王浩信致詞時表示，「我要謝謝我家人，謝謝YoYo（陳自瑤），感謝你這麼細心照顧女兒…」陳自瑤卻面無表情，看起來十分冷漠。
這段典禮插曲被網友封為「本次頒獎典禮最佳鏡頭」，還做成各種梗圖在網路上瘋傳，不僅如此在走紅毯時，陳自瑤也避談老公，然而在後台卻主動恭喜對方並大方獻上擁抱，讓網友們忍不住大讚她風度，「這才是真正的視后！」、「讚！真是好有氣度！佩服！」、「YoYo(陳自瑤)簡直是典範，大方恭喜夠得體！」
事後媒體詢問陳自瑤當時的反應，她也大方回答，「可能當時分了心，突然聽到他這麼說」，而王浩信接受訪問時，被問到有沒有注意到老婆的表情時，也避重就輕地回答，「那個時候我埋在自己感受裡，沒有太多空間去留意其他東西。」夫妻關係讓外界霧裡看花。
(中時新聞網)
#陳自瑤 #王浩信 #視后 #萬千星輝頒獎典禮2020 #視帝
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。