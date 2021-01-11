南韓人氣男團GOT7合約即將到期，團體存續問題鬧得沸沸揚揚，韓媒更爆料7位成員都有不同生涯規劃，恐全體離開JYP娛樂，對此，JYP娛樂終於官宣了，「在與成員協議下決定不續約」，7人將各奔東西。

JYP娛樂11日終於發聲明，表示GOT7專屬合約在1月19日即將到期之際，與成員們進行深度討論，「雙方為了祈願新的未來，在協議下決定不續約」，聲明更說到，GOT7出道7年來作為K-POP代表偶像，在全球都非常活躍，因此也向陪伴公司和K-POP的他們道謝。

最後也感謝一路支持的粉絲，公司強調：「雖然正式的緣分已經結束，但是JYP會由衷為GOT7成員們的新未來應援。」而10日7人也不畏謠言合體現身「第35屆金唱片大賞」領獎典禮，這恐怕也是「GOT7」最後一次合體舞台。

韓媒《DISPATCH》之前就獨家報導，成員珍榮未來將朝戲劇圈發展，已和BH娛樂公司簽約，成為李秉憲的師弟，而有謙、榮宰、JB則會繼續歌唱事業，非韓國籍的Jackson（王嘉爾）將兼顧大陸和南韓的活動，BamBam也預計將同時在泰國和南韓活動，美裔的Mark則會先返美和家人團聚，之後可能經營個人YouTube或在美發展。

(中時新聞網)