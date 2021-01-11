亞洲影音串流互動娛樂平台 MEME直播主辦的「MEME四週年盛典」直播大賞 MEME STREAMER AWARD，在1月7日於​CÉ LA VI Taipei​舉辦，活動現場不只聚集來自台灣各地百大直播明星共襄盛舉，還邀請熱情如火的LUXY GIRLS炒熱氣氛，寒流也澆不息的火花點燃整個信義區的夜晚!

以百花齊放為dress code，現場主播爭奇鬥豔，不畏寒流仍然綻放的花朵們妝點了「MEME四週年盛典」，在開放、共享的影音串流互動平台上匯聚所有人對於表演的渴望，直播娛樂不受時間、地點、環境影響，為各個含苞待放的花苞們提供了綻放的溫室。

「直播大賞」百花爭豔點亮寒冬裡最美的夜（圖／BEEN蜂報提供）

有別於平常的頒獎典禮，「MEME四週年盛典」這次大玩創意搬出了許多新奇的獎項，例如 「哭起來最美獎」、「最愛早起獎」等有趣又可愛的獎項。而現場除了LUXY GIRLS性感火辣的表演，還有人氣主播輪番上場才藝表演。現場更有主播開播以及線上互動比拼活動，線上線下同樂慶祝此次盛典，為了感謝用戶們更祭出了iPhone 12 pro max的抽獎!也提供拍照區以 及拍立得，為現場參與的大家留下與 MEME直播珍貴的回憶。

「直播大賞」百花爭豔點亮寒冬裡最美的夜（圖／BEEN蜂報提供）

因應疫情以及寒流來襲，主辦單位落實消毒以及實名制入場之外，更貼心在現場提供口罩以及 暖暖包，盡顯對主播還有用戶們的呵護備至。在充滿歡樂的花園內，「MEME四週年盛典」直播大賞 MEME STREAMER AWARD抵抗了寒流，帶來了滿滿的溫暖與歡樂。MEME直播也 帶著璀璨的花路邁入下一個美麗的年度!

「直播大賞」百花爭豔點亮寒冬裡最美的夜（圖／BEEN蜂報提供）

「直播大賞」百花爭豔點亮寒冬裡最美的夜（圖／BEEN蜂報提供）

「直播大賞」百花爭豔點亮寒冬裡最美的夜（圖／BEEN蜂報提供）

「直播大賞」百花爭豔點亮寒冬裡最美的夜（圖／BEEN蜂報提供）

「直播大賞」百花爭豔點亮寒冬裡最美的夜（圖／BEEN蜂報提供）

「直播大賞」百花爭豔點亮寒冬裡最美的夜（圖／BEEN蜂報提供）

「直播大賞」百花爭豔點亮寒冬裡最美的夜（圖／BEEN蜂報提供）

「直播大賞」百花爭豔點亮寒冬裡最美的夜（圖／BEEN蜂報提供）

(中時新聞網)