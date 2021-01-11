美國川普政府繼單方面公布駐聯合國大使克拉芙特將訪台後，又在卸任前宣布取消美台交往限制，被形容是「末日瘋狂」，我總統府及外交部則是表達感謝之意，幾位民進黨立委也紛紛表示歡迎。不過，外界更關注未來拜登政府上台後，是否會延續相關政策。根據一份最新網路民調顯示，有37.5%的網友都認為「應該會變

網友對於拜登上任後會不會改變川普政府對台政策的看法。(取自YAHOO)

針對國務院宣布取消台美交往限制，拜登團隊的官員表示，美國對台必須維持堅定、有原則、跨黨派支持，拜登任聯邦參議員期間，支持《台灣關係法》，他會依照該法的準則與台互動，並延續他長期以來認為美國應支持台灣的立場。

網路媒體《YAHOO》今(11日)以「美國解除與台灣交往限制，對台灣是助力還是阻力？」為題進行網路投票，投票時間至16日，截至今14時許，對於拜登上任後會不會改變川普政府對台灣的相關政策，有37.5%的網友都認為「應該會變」、一定會變有16.8%、應該不會有23.2%、一定不變有10.8%。

至於美國解除與台灣交往限制，對台灣是阻力或是助力，則有36.1%網友認為「有些助力」、助力很大的有25.7%、阻力很大的有12.9%。

另外，關於「你對未來的台美關係樂觀嗎？」有38.7%的網友表示還算樂觀、有6.8%認為非常樂觀，但26.4%的人覺得不太樂觀，另有15.8%的人說非常不樂觀。

(中時新聞網)