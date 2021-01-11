法國媒體披露法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）夫婦去（2020）年豪砸60萬歐元（約新台幣2,059萬元）購買鮮花、裝飾總統府艾里賽宮（Elysee Palace），這個龐大數字讓法國民眾相當震驚，痛罵「可恥」。

法國總統馬克宏夫婦2020年花費台幣2,000萬元購買鮮花裝飾總統府，被法國民眾罵翻。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）內部。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，法國政治刊物《Politis》本周踢爆，法國總統馬克宏與第一夫人碧姬（Brigitte Macron）去年花了60萬歐元購買鮮花裝飾總統府艾里賽宮。

報導指出，總統府花了約1.8萬英鎊購買植物（約新台幣68萬元）、1.8萬英鎊購買蘭花、將近2.9萬英鎊（約新台幣109.6萬元）購買觀葉植物、逾36萬英鎊（約新台幣1,361萬元）購買切花，並且將這些花做成花束。

馬克宏夫婦在鮮花上的預算較歐蘭德（Francois Hollande）、沙柯吉（Nicolas Sarkozy）等前幾任總統還要多出將近5倍，公開資料顯示，2011年歐蘭德在鮮花上的支出約為11.7萬英鎊（約新台幣442萬元），沙柯吉一年在鮮花上的支出將近13萬英鎊（約新台幣491萬元）。

馬克宏夫婦在鮮花上的支出金額如此龐大震驚法國民眾，尤其去年受新冠肺炎疫情衝擊，法國民眾生計嚴重受到影響，法國政府才宣布啟動1,000億歐元計畫刺激國內經濟，加上疫情期間艾里賽宮根本不對外開放，當中的總統辦公室「金色廳」（Salon Doré）夏天才花費將近84萬英鎊（約新台幣3,176萬元）重新翻修，而且多數由納稅人買單，法國民眾不解為何可以在花卉上有如此龐大的支出。

馬克宏夫婦花千萬買鮮花被法國民眾罵翻，痛批「可恥」，有網友砲轟浪費公帑，也有民眾大罵他們被要求節省開支，卻被加稅，「總統卻過得很開心。」

為抑制新冠疫情，法國政府目前正在考慮實施第三波全國封鎖，目前全國一共有15區晚間6時之後實施宵禁，其餘地區是在晚間8時之後實施宵禁。據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今（11）日下午1時，法國有逾284萬人染疫，染疫人數居全球第六，超過6.7萬人喪命。

(中時新聞網)