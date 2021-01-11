模特兒出身、擁有混血兒血統的台灣氣質女星郭碧婷，參加了陸綜《最美的時光》，而與香港娛樂大亨向華強長子向佐相戀，兩人2019年9月在義大利舉辦浪漫婚禮，去年10月迎接寶貝女兒出生，幾個月後，一家人於本月9日在台北辦了郭碧婷的歸寧宴以及孩子的百日宴，婆婆向太(陳嵐)開心在微博貼出了一系列現場照，也曝光了孫女正面模樣以及本名。

向佐夫妻迎接女兒到來後，本來只公布孩子的英文名字Cora以及小名「小奶皇」，直到圓滿宴完客，當阿嬤的向太開心在微博分享當天的照片，公布了孫女本名叫做「向芷」，表示因為疫情關係，媳婦的歸寧宴一直延遲，向佐也因為疫情關係，直到9月初才因工作拿到簽證來台，兩人終於趕在10月1日小奶皇出生前，於台北登記結婚。

向太曝光孫女正面照，以及孩子的本名是「向芷」。(翻攝自向太陳嵐微博)

有趣的是，向華強夫妻也在9月初到台灣，向太透露在朋友的起鬨下，他們也在成了夫妻40年後，在台北登記結婚了，多樁喜事都在台灣實現，讓向太不禁讚賞台灣防疫控制得很好，「至少現在還能辦二百多人的喜宴，比全世界很多地方安全多了」，也讓向華強及向佐兩個「台灣女婿」辦了依親居留證，「要不然兩個男的回香港就來不了台北了」。

至於向家人拿了居留證，遭到媒體無端揣測、炒作，向華強夫妻一笑置之，也相信台灣政府英明，不會也不能拿媒體報導來做為證據依歸，表示一家人依親證是合情合理的權益，「不是(能)因為疫情發生，大家都在鎖國、鎖簽證的情況下，總是想個辦法解決親人的團聚啊！尤其這個爺爺是這麼愛小奶皇的情況下！」。

(中時新聞網)