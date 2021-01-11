警政署鐵路警察局花蓮分局接獲消息後十分訝異，期望林員能盡快恢復健康，早日歸隊。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

寒流來襲，花蓮一名49歲蕭姓警員9日值勤追捕嫌犯突倒地休克不治，未料今天清晨又有1名同齡林姓鐵路警察在家休息時，被妻子發現突然抽搐異狀，趕緊送醫仍處危急，目前醫護人員已裝上葉克膜在加護病房搶救；據了解，林員平時身體良好無異狀，警政署鐵路警察局花蓮分局接獲通報後十分訝異，並期望他能盡快恢復健康，早日歸隊。

警政署鐵路警察局花蓮分局局長鄭家昇表示，49歲林姓員警今晨在「勤餘時間」，也就是非執勤時，被妻子發現倒在自家3樓且不時抽搐，趕緊通報119送慈濟醫院搶救，目前人仍然昏迷，已裝葉克膜在加護病房搶救觀察。

鄭家昇表示，林員從警資歷約30餘年，家住吉安鄉，擁有原住民身份，從台北調回花蓮後，陸續在花蓮、吉安警分局擔任警員，去年初才調來鐵警服務，目前剛到鐵警花蓮分局和平派出所服務，主要工作內容為勤務、值班及護車。

鄭家昇哽咽地說，林員平常身體狀況良好，看不出有任何異樣，同仁得知他突然送醫急救消息後，均感到相當訝異，並希望他能盡快清醒、恢復健康。

9日上午花蓮玉里警分局49歲蕭姓員警，在天寒中追著偷割檳榔的貨車，跑了100公尺後突倒地休克，送醫搶救不治，而今天同年齡的鐵路警察林姓警員，勤餘時間在家中突然抽搐昏迷，送醫目前仍在搶救中。

(中時 )