弘光資工系教授童建樺(中)指導學生研發「超低耗能山難搜救快速定位系統」。（陳淑娥攝）

弘光資工系教授童建樺指導學生研發「超低耗能山難搜救快速定位系統」。（陳淑娥攝）

受疫情影響國內登山行程夯，山難事件比前年增加1倍，致消防人員疲於奔命。弘光科大資工系開發「超低耗能山難搜救快速定位系統」，登山客攜帶隨身型定位裝置，在沒有基地台的高山也能快速定位，可在最短時間找到受困者，提高存活率，且設備大小只有一個香菸盒。

「超低耗能山難搜救快速定位系統」由資工系教授童建樺指導學生蔡政杰、蔡欣祐、張承鈞等人研發。童建樺表示，登山客帶手機登山萬一失蹤，山上沒有基地台，無訊號下手機根本毫無功能，學生結合物聯網與無人機技術，研發山難搜救快速定位系統。

童建樺指出，學生以單晶片結合LPWAN (Low-Power Wide-Area Network)通訊技術設計，設備的電路由師生自行設計，針對登山人員量身訂製低耗電量技術，讓標準18650充電鋰電池至少可持續運作21天。

學生蔡政杰說，每個設備有一組身分編號，登山客帶在身上，設備GPS每10分鐘會更新一次定位訊號，同時每固定1分鐘會以LPWAN技術自動送出身份與位置資訊，失聯時，無人機搭載接受訊號之微型移動基地台在山區搜尋，只要一接受訊號便馬上返回，把GPS傳送到電腦內Google地圖。

蔡政杰指出，該設備是「一個獨立的訊號收發系統」，不用特別開機，只要充電放在身上就好，發出訊號源半徑達1.6公里，不受天候影響，更不用網路，在高山不受其他訊號干擾，搜到GPS位置更精準。

童建樺表示，系上老師致力於跨領域研究，引入做中學及問題本位學習教學模式，提升學生興趣。這次學生設計出的超低耗能山難搜救快速定位系統很成功，更具備量產的市場性，只要相關單位重視，讓登山客入山前都帶著這一個系統，便能快速定位，取得待救人員身分及位置，提供救難單位精準搜救資訊，大幅降低人員的傷亡。

(中時 )