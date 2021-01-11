韓國政府11日明確表示，在國際上貿易保護主義加劇的同時，今年會積極考慮，是否要加入當初由美國發起的跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，以強化自己出口多樣化實力。

韓國財政部表示，韓國將戰略性地挑選具經濟合作對象，並為自己本土企業，量身打造各項措施支持海外發展。韓國經濟產業省也指出，有必要支援韓國業者打通銷售渠道，並為嶄新貿易環境，做好努力準備。

所以，韓國也計劃積極審查加入CPTPP可行性，以做為自己在亞太地區，拓展大型自貿協定努力的一份子。

CPTPP最早是由美國時任總統歐巴馬所發起的跨太平洋夥伴關係（TPP），所演變而來的。後來，因美國川普總統宣布退出TPP後，目前的CPTPP實際是由日本所主導。

美國即將上任的拜登新政府，傳出可能重新回歸目前有11個成員的CPTPP。屆時，美國也有可能要求韓國加入，以建立自己貿易網與供應鏈。

韓國加入CPTPP此舉意義性頗大，特別是與鄰國日本有貿易摩擦的現在。一旦入會，韓國可在中美貿易戰中，取得較低貿易門檻位置。

另一方面，韓國也計畫在今年2021走完所有程序，準備正式為區域全面經濟夥伴協定(RCEP)的其中一員。2020年11月，首爾加入由中國大陸發起的RCEP。這份協議涵蓋經濟範圍圈，佔全球三分之一。不過，韓國政府是否如願能入RCEP，尚待國會批准。

為了擴大全球貿易夥伴，韓國還將尋求與新興國家擴大自由貿易協定，將目光投向東南亞國家，俄國，中亞國家以及中南美洲各國。

(時報資訊)