晶電日前公告12月營收，在公司高層釋出景氣樂觀看法之下，晶電12月營收以14.68億元創下2019年4月以來新高紀錄，且為連續第二個月年、月雙增，統計晶電、隆達去年12月合計營收達22.97億元。

晶電已於1月6日下市，然而12月業績卻臨別秋波，繳出相對突出的成績單，單月營收達14.68億元，月增3.58％、年增8.64％，累計晶電2020年第四季營收42.8億元，創最近九季以來新高紀錄，季增14.75％、年增6.73％。

晶電日前表示，富采的月營收規模大約就是晶電、隆達合計營收，合併第一個月，大約影響前面五個交易日，若以晶電、隆達去年12月的營收試算，富采單月營收基本盤約22.97億元。

若以2020年營收計算，晶電全年營收約146.3億元，年減8.3％；隆達全年營收91.71億元，年增1.28％，為最近六年以來首度重返年增，合併計算兩家公司營收約238.01億元。

由於晶電已在去年度財報提列資產減損，且隆達過去幾年也陸續收斂一般LED照明的營運規模，因此新成軍的富采財報包袱減輕，日前外資法人出具初評報告，雖然給予的投資評等為「中立」，不過該券商預估富采2021年就有機會繳出獲利成績單，每股盈餘約0.52元。

(工商 )