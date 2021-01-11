印度將從16日起展開武漢肺炎疫苗接種工作，首批3億人將免費施打疫苗，包括醫療護理人員、第一線抗疫人員約3000萬人，以及2億7000萬名50歲以上及其他高危險民眾。

印度總理莫迪（Narendra Modi）9日與相關部會首長、各省市首長開會商討後推文宣布，印度對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）將採取標誌性的一步，全印度疫苗接種工作將從16日展開。

根據印度中央政府規劃，首批施打疫苗者包括全印度3000萬名醫療護理人員、第一線抗疫、防疫人員，他們將於16日起接種疫苗；另外2億7000萬名50歲以上族群及50歲以下高危險群民眾，將陸續在6到8個月內完成接種。

印度已在全國舉行3次疫苗配送與接種流程的預演，並改進若干漏洞與缺失。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，新德里市衛生局長詹恩（Satyendar Jain）昨天表示，市府已確定在公、私立醫院等89個地點為首批族群施打疫苗，每個疫苗接種中心將由8到10人管理，且已經備妥疫苗冷藏儲備設施，疫苗預計於12到14日之間運抵。

新德里官員說，新德里市首批接種的醫療醫護人員估計有30萬人，在醫療醫護人員接種之後，則是60萬名一線抗疫、防疫人員接受疫苗接種，包括管理疫情的政府部門、機構、公民團體人員。

若再加上列入優先接種疫苗的50歲以上族群及50歲以下高危險群等，新德里官員透露，市府估計大概有420萬人將接受接種疫苗。

印度中央政府已宣布今年前6到8個月為3億人免費接種疫苗，新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）昨天推文呼籲中央政府，考慮為所有印度公民免費接種疫苗。

詹恩告訴印度媒體，市府已向中央提出免費為所有印度公民接種疫苗的請求，印度衛生與家庭福利部長瓦德漢（Harsh Vardhan）答覆說正在考慮。

印度迄今累計超過1040萬個武漢肺炎病例，超過15 萬人死亡，居全球疫情第2嚴重國家，但有超過1000萬名武漢肺炎病患痊癒，每日新增病例也從高峰期的8、9 萬例，下降到目前2萬例左右，預計印度推動疫苗接種以後，疫情將進一步好轉。

(中央社)