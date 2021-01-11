縣長楊文科為提升校園安全，編列495萬元經費在全縣120所國中小設置自動體外心臟電擊去顫器（AED），14日宣布全部裝設完成，並將結合消防局辦理「CPR＋AED急救訓練」，提供全縣師生與民眾安心的校園環境。
楊文科帶領一級主管、議員及校長在13鄉鎮地圖貼上「AED愛心標章」，點亮竹縣地圖，象徵13鄉鎮市國中小AED設置完成，並在專業教學人員帶領操作AED。
楊文科表示，被稱為「救命神器」的AED，衛福部規定高中以上學校及八大公共場所都應設置，他考量國中小亦有設置AED的必要性，去年籌編495萬元進行超前部署，讓AED能在竹縣國中小普及化，守護民眾及國家未來棟樑。
縣議員林禹佑說，近來氣候寒冷，有8成死者是死於心因性休克，若有AED搭配CPR，應可降低患者心臟猝停到院前的死亡機率，由於很多人不知道什麼是AED，也不曉得設在哪麼及怎麼使用，建議辦理訓練讓老師和學生都會用。
教育處長楊郡慈說，學校有AED外，更應該有AED學習機和半身安妮，以供學校師生不斷訓練及複習，將會與衛生局、消防局合作落實技能訓練，以提供學童安全的救護環境。
消防局長孫福佑表示，公共場所在6年前廣設AED，該局結合CPR在各國中小辦理訓練，老師大多取得2小時或4小時的AED認證，將會持續進入校園辦理「CPR＋AED急救訓練」，期使師生具備急救知識，建立勇於救人的信心與能力。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。