新竹市政府為了讓學生不論晴雨都能上體育課，將斥資6812萬為6所國中、小學打造風雨球場，並於1月底開工。其中，民富國小風雨球場自然融入校園榕樹群，下雨天還可變身家長臨時接送區，同時也為周邊社區民眾再添1處不受天氣影響的運動好所在。

市長林智堅表示，閱讀與運動是他推動教育最重視的雙主軸，上任來已投入2.85億改善各校體育設施，這次市府加碼經費，希望打造設計、實用兼具的風雨球場，並融合校園景觀，同時讓香山高中、光武國中、建功國小、載熙國小、民富國小與頂埔國小等6校周邊社區民眾也能在校園開放時間利用。

教育處指出，此次為了讓民富國小風雨球場屋頂融合校園環境，特別加入彎曲弧面的設計，打造有如「樹海」的「大屋頂」給孩子遮蔭，風雨球場也能完美融合周遭的榕樹海，不再是破壞景觀的大鐵皮。

而風雨球場完工後，未來不管是晴、雨天，孩子們都能上體育課，實用性非常高，而且下雨天時還能成為家長的接送等待區。

教育處代理處長沈靜濤指出，市府近年投入近2億改善各校體育設施，包括舊社國小、新竹國小籃球場、培英國中操場、南隘國小的夜間照明、南寮國小跑道等都已陸續啟用。

風雨球場具備開放性、通風性且光線充足，已成為全台各地學校在有限的校園空間內，改善體育設施的新方案。為了提供各級學校良好的教學環境，市府積極改善各校運動場地，不僅帶給學生嶄新的校園體驗，同時也帶給社區居民一個優質的共享運動空間。

(中時 )