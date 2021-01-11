瑞銀證券董事長錢于軍11日在媒體交流會上展望，認為新的一年裡，大陸將繼續重視科技發展和擴大內需，新冠疫苗的推出和接種也會成為上半年的重心，對經濟活動和人民生活帶來信心；同時基於中美關係或趨於緩和，經濟宏觀和微觀資料支撐人民幣表現，相信人民幣匯率會有比較好的平衡。

另外根據網易財經報導引述瑞銀說法，也預計2021年淨流入A股的外資總額達2000億元（人民幣，下同），預計有6450億至8400億元淨流入在岸債券市場。

(旺報 )