瑞銀證券看經濟撐人民幣 匯率會較好平衡 14:082021/01/11 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸瑞銀證券新年觀察，人民幣匯率會有較好平衡。（shuterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞銀證券董事長錢于軍11日在媒體交流會上展望，認為新的一年裡，大陸將繼續重視科技發展和擴大內需，新冠疫苗的推出和接種也會成為上半年的重心，對經濟活動和人民生活帶來信心；同時基於中美關係或趨於緩和，經濟宏觀和微觀資料支撐人民幣表現，相信人民幣匯率會有比較好的平衡。 另外根據網易財經報導引述瑞銀說法，也預計2021年淨流入A股的外資總額達2000億元（人民幣，下同），預計有6450億至8400億元淨流入在岸債券市場。 台積電目標價法說前狂飆 6字頭不夠看 對沖傳奇堅持挺華 達利歐：陸取代紐約、倫敦成國際金融中心 (旺報 ) #人民幣 #瑞銀證券 #經濟 #預計 #淨流入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南亞科後市看俏 內外資升目標價至三位數 09:192021/01/11 財經 群益證券看本周指數區間15,100-15,800點 09:272021/01/11 財經 阿里壟斷案 看陸國進民退 04:102021/01/11 產業財經 陸推生豬期貨 做強兆元產業 04:102021/01/11 焦點新聞 金邊成為國銀搶進重點 04:102021/01/11 金融．稅務 歲末總體檢 向NG保險Say掰掰 04:102021/01/11 生活新聞 半導體春燕飛舞 外資喊高價 04:102021/01/11 證券．權證 瑞儀訂單能見度 直達首季底 04:102021/01/11 證券．權證 《觀光股》六角營運回溫 去年營收寫次高 11:422021/01/11 財經 雙喜臨門 國票金搬新家、去年獲利新高 04:102021/01/11 金融．稅務 美元下跌 保戶趁勢搶便宜 04:102021/01/11 生活新聞 兩岸熱門新聞 要動手了？胡錫進：未來10天是給台獨沉痛教訓的難得窗口 - 兩岸 石家莊大爺拒戴口罩烙狠話 網起底身分超傻眼 - 兩岸 陸媒：蓬佩奧卸任前訪台 陸戰機第一時間飛臨台灣上空 - 兩岸 女大生煞到黑人猛男！甜蜜同居1個月「下場慘爆」悔恨終生 - 兩岸 疫苗外交接力口罩外交 西方將再輸一場地緣政治競賽 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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