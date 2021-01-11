由於台股表現屢創新高，加上2020年「盤中零股交易」之開放，投資市場有越來越多年輕人，大舉開戶進場。根據元大證券指出，2020年總開戶數創歷年新高，其中更有新7成開戶者在40歲以下，顯示決定踏出投資生涯第一步的新血，人數有不斷攀升且年輕化之趨勢。

有鑑於此，為讓剛進入投資領域、口袋不深的年輕投資人，能更方便自由的分配投資比例，元大證券首發領先業界服務，開放客戶透過「開戶通APP」線上一次完成台股，及財富管理兩種帳戶開立，並將開戶繁瑣的步驟予以簡化，三步驟五分鐘即可完成。

此外，也透過OCR（光學字符識別）及LBS（定位辨認）技術大幅簡化流程，不同於多數同業線上開戶僅支援單家銀行的限制，元大證券提供全台所有銀行存款帳戶皆可約定為交割扣款帳戶，突破許多過往的不便，也解決多數投資人線上開戶的最大痛點。

元大證深耕金融創新不遺餘力，「開戶通App」獲玉山獎全國首獎及總統接見最高榮耀肯定。此外，「開戶通App」以國際級行動 App的資安防護標準，取得「行動應用資安聯盟」資安MAS標章，為用戶的資訊安全嚴格把關。

元大證指出，為鼓勵年輕族群踏出投資第一步，已推出「小資探險隊」開戶活動，只要在2021年3月31日止完成線上開戶，最高可獲得全家便利商店300元禮券。

(工商 )