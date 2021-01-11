受惠於國內新車銷售市場暢旺，以及子公司裕融（9941）業績創新高貢獻，裕隆汽車（2201）自結2020年12月合併營收83.31億元、年增5.32％，創近17個月新高。

裕隆累計2020年全年合併營收829.92億元、年減3.10％。裕隆2020年前三季稅後淨利15.09億元，EPS為1.54元，自結2020年11月稅後淨利8.34億元、年增4.3倍，單月EPS為0.84元，法人推估裕隆2020年轉盈。

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(工商 )

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