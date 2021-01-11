車市旺！裕隆12月營收創近17個月新高 14:102021/01/11 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於國內新車銷售市場暢旺，以及子公司裕融（9941）業績創新高貢獻，裕隆汽車（2201）自結2020年12月合併營收83.31億元、年增5.32％，創近17個月新高。 裕隆累計2020年全年合併營收829.92億元、年減3.10％。裕隆2020年前三季稅後淨利15.09億元，EPS為1.54元，自結2020年11月稅後淨利8.34億元、年增4.3倍，單月EPS為0.84元，法人推估裕隆2020年轉盈。 《觀光股》六角營運回溫 去年營收寫次高 《半導體》力成上季營收攀第3高 外資續看讚後市 (工商 ) #裕融 #裕隆 #創近 #合併營收 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣車市旺 和潤2020年營收創新高 12:202021/01/11 財經 《半導體》華邦電上季、去年合併營收創新高 11:592021/01/11 財經 《百貨股》全家去年營收增近1成 福袋開催元月業績 08:182021/01/11 財經 晶電臨別秋波 12月營收創20個月新高 14:012021/01/11 財經 《半導體》廣穎12月、Q4營收 登2020年最高 10:512021/01/11 財經 《電子商務》網家去年營收438.7億元創高 08:182021/01/11 財經 《熱門族群》IT產業2020旺 精誠、聚碩年營收創高 08:012021/01/11 財經 永冠-KY去年12月及全年出貨及營收均創新高 10:402021/01/11 財經 中鋼12月營收破306億 創16個月新高 14:112021/01/11 財經 《半導體》敦泰上月、上季營收創高 Q1不看淡 07:442021/01/11 財經 利機12月營收1.05億元 創近六年單月營收新高 12:502021/01/11 財經 財經熱門新聞 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 大釋單！聯發科躍台積第三大客戶 - 財經要聞 - 工商時報 誰取代大陸成世界工廠？哈佛教授：可能是它自己 - 財經 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 全球首富馬斯克稱陸對民眾比美還負責 欲打造在地專屬特斯拉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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