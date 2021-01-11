中鋼12月營收破306億 創16個月新高 14:112021/01/11 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼（2002）12月合併營收為306.07億、月增2.33％、年增5.17％，創16個月來單月新高，累計合併營收為3,147.83億、年減14.05％。 利機12月營收1.05億元 創近六年單月營收新高 美時去年營收破百億 年增創歷史新高 (工商 ) #中鋼 #月營收 #合併營收 #月增 #單月新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永冠-KY去年12月及全年出貨及營收均創新高 10:402021/01/11 財經 廣穎電通去年12月及Q4營收同寫新猷 11:302021/01/11 財經 《觀光股》六角營運回溫 去年營收寫次高 11:422021/01/11 財經 瑞儀訂單能見度 直達首季底 04:102021/01/11 證券．權證 台灣車市旺 和潤2020年營收創新高 12:202021/01/11 財經 自行車點火 桂盟營收大三元 04:102021/01/11 證券．權證 《電子商務》網家去年營收438.7億元創高 08:182021/01/11 財經 《半導體》日月光投控上季營收優預期 攜去年齊衝新高 07:442021/01/11 財經 富旺處份工業區不動產大進補 12月營收激增3倍 早盤量價齊揚 09:412021/01/11 財經 《半導體》力成上季營收攀第3高 外資續看讚後市 12:502021/01/11 財經 程泰及亞崴兩工具機廠去年12月營收均成長 10:412021/01/11 財經 財經熱門新聞 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 比特幣瘋漲他最心痛 7500枚連硬碟當垃圾丟損88.9億 - 財經 誰取代大陸成世界工廠？哈佛教授：可能是它自己 - 財經 大釋單！聯發科躍台積第三大客戶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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