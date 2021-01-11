中鋼（2002）12月合併營收為306.07億、月增2.33％、年增5.17％，創16個月來單月新高，累計合併營收為3,147.83億、年減14.05％。

利機12月營收1.05億元 創近六年單月營收新高
美時去年營收破百億　年增創歷史新高

(工商 )

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