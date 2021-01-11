宜蘭縣員山鄉員山路今天（11日）中午有民眾報案稱有汽車火警，宜蘭縣消防局出動人車前往現場搶救，在救災人車抵達後，雖然在3分鐘左右控制火勢，但有1名男子倒臥車旁已成焦屍，副駕駛座也有1具狗焦屍，確切死因正待檢警調查中。
宜蘭縣消防局派員抵達現場後，看見1輛小貨車停於路旁燃燒，有1人倒臥車旁，警消趕緊對傷者灑水撲滅火勢，但該名男子已經死亡，小貨車火勢撲滅後，副駕駛座發現一具狗焦屍。
該名男子是倒臥車旁約10公尺外，火燒車與死因仍待消防局、檢警了解釐清。
(中時 )
宜蘭縣員山鄉員山路今天（11日）中午有民眾報案稱有汽車火警，宜蘭縣消防局出動人車前往現場搶救，在救災人車抵達後，雖然在3分鐘左右控制火勢，但有1名男子倒臥車旁已成焦屍，副駕駛座也有1具狗焦屍，確切死因正待檢警調查中。
宜蘭縣消防局派員抵達現場後，看見1輛小貨車停於路旁燃燒，有1人倒臥車旁，警消趕緊對傷者灑水撲滅火勢，但該名男子已經死亡，小貨車火勢撲滅後，副駕駛座發現一具狗焦屍。
該名男子是倒臥車旁約10公尺外，火燒車與死因仍待消防局、檢警了解釐清。
(中時 )
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