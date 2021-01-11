工研院智能化手持超音波影像系統，透過Wi-Fi即可即時傳輸到手持裝置觀看，可廣泛應用在內科、婦產科、復健科及急診室。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

全數位化展出的2021美國消費電子展CES，11日在美國登場，工研院首度以虛擬展示館發表AI人工智慧、機器人及數位醫療等3大熱門技術，展現多元創新領先的研發成果，一上線就吸引數10家國內外業者洽詢合作。

工研院指出，新冠肺炎疫情關係，使數位醫療成為CES 2021展覽的熱門話題之一，工研院數位醫療聚焦在穿戴式裝置及智慧監控兩大應用範圍，已開發多款非接觸心理監測的穿戴式裝置，即時提供心跳及呼吸數據。

其中，iDarlingWeaR嬰幼兒智慧照護裝置，採用對人體完全無害的低功率生理偵測雷達技術，可結合包巾放置於嬰幼兒胸口量測生理訊號，已獲得CES創新獎。

此外，全球第一台「心臟守護貼」，可非侵入性測量肺動脈血流速、血液輸出量、心輸出量與心跳。結合導電紡織品技術的「智慧感知照護衣」，可應用在長者健康照護、醫療管理。「心照護穿戴裝置」可將生理訊息轉換提供使用者更多自身健康指數。

數位醫療智慧監控方面，工研院展出全台第一台「64通道智能化手持式超音波」，透過Wi-Fi即可即時傳輸到手持裝置觀看，可廣泛應用在內科、婦產科、復健科及急診室。以非侵入式的「光學同調斷層掃描技術」，即時呈現皮膚組織的斷層結構影像。

全球第一台具備AI分析的「手持式眼底鏡」，可精準判讀糖尿病眼底病變，並可標示病徵位置，有效率協助非眼科醫師診斷眼底影像的細微病變。

(中時 )