蔡英文總統第二任的勝選滿一周年，台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，這是一次罕見外部環境牽引下強烈意識型態導向的候選人中心選舉，中國、香港和美國因素相繼出現，對選民最後投票發生極大影響。「說真的，如果沒有韓國瑜這位貴人出現，蔡英文能不能有另一個四年，恐怕是一個大問號！」

游盈隆在臉書表示，去年今天是台灣總統與立委選舉投票日，蔡英文以817萬票贏得連任，韓國瑜以落後蔡英文265萬票收場。對這場政治張力破表的總統選舉與結果，他在選後立刻提出了一個較客觀、嚴謹與完整的政治科學解釋。

他感慨，「說真的，韓國瑜其實是蔡英文的貴人，沒有這位貴人出現，蔡英文能不能有另一個四年，恐怕是一個大問號！」根據台灣民意基金會2019年一整年有關台灣選民基本政治態度與投票行為的密集研究，從整體選舉過程與結果顯示，這是一次罕見外部環境牽引下強烈意識型態導向的候選人中心選舉。

他進一步歸納出九大影響選民投票行為的關鍵變數，包括選民政黨認同、統獨傾向、總統聲望、總統兩岸表現、總統經濟表現、重大選舉議題、比較候選人評價、感情溫度計和外部大環境因素的刺激。

在政黨認同方面，游盈隆指出，在這次大選前夕，兩大黨政黨認同差距甚大，藍綠基本盤相差十八個百分點，這是蔡韓得票率差距超過18個百分點的最重要決定因素之一。

在政治預存傾向方面，台灣選民的最新統獨傾向顯示，獨派選民總數比統派和現狀派選民加起來還多8個百分點，而且獨派選民有高達7成7力挺蔡英文，這自然也是蔡英文選情一路領先的重要因素之一。

在總統聲望方面，大選前夕，蔡英文總統聲望大幅回升並維持在近五成的狀態，贊同她處理國家大事方式的人比不贊同的人多11個百分點，這使得她的連任有合理性，也使得她成為韓國瑜「打不倒的敵人」。他認為，蔡英文這一年聲望奇蹟式復活，讓她死裡逃生，競爭對手韓國瑜功不可沒。

在兩岸表現方面，游盈隆表示，大選前夕，蔡英文的兩岸表現重新獲得多數選民支持與肯定，滿意她兩岸表現的人比不滿意的人多13個百分點，這也是她兩岸表現這三年多來最受肯定的時刻。蔡英文這一整年因為對中態度轉趨強硬，獲得台灣人民的掌聲，這也顯示中國國家主席習近平對台政策是徹底失敗的。

大選前夕，韓國瑜最重要的政見主張，選後重設特偵組，雖獲得社會一定程度回應，但沒有引起多數選民的共鳴和支持。他說，這顯示韓國瑜雖急欲藉此攻城掠地，為自己選情加分，但終究未能如願以償。

此外，游盈隆分析，2019年台灣外部大環境出現極大的變化，中國因素、香港因素和美國因素相繼出現、環環相扣，對選民最後投票抉擇發生極大的影響。

(中時 )