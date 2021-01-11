麥可喬丹(Michael Jordan)是美國最有名的黑人，但由於成長年代與環境，喬丹不喜歡饒舌歌，因此留下為數不少的傳說。最有名的是2009年「天生贏家(Chamillionaire)」的悲傷故事，他曾公然遭到喬丹羞辱，從此對兒時偶像幻滅。

天生贏家是饒舌歌手，他曾在一個喬丹的派對禮貌地請求合照，沒想到喬丹爆出一句：「我不跟尼哥拍照！」天生贏家以為喬丹沒聽清，又解釋他買了7000美元的義賣球衣，但喬丹說：「你出1萬5再買另一件，我就跟你合照。」

當時黑人導演史派克李(Spike Lee)、球星皮爾斯(Paul Pierce)坐在旁邊，皮爾斯打圓場說：「別這樣，老兄，他是歌手天生贏家。」喬丹只說：「干我屁事！」周圍的人居然都覺得沒什麼，他們似乎早知道「麥可本來就是這樣的人。」

另一個饒舌歌手N.O.R.E.幾年前在播客上說，喬丹討厭嘻哈音樂，曾在一次派對揮手趕走幾個饒舌歌手，還嗆了一句「去你的饒舌歌！」不過這個故事是被N.O.R.E.當成趣聞來講的，畢竟黑人也不是全部都愛饒舌歌。

喬丹確實不像年輕一代那樣擁抱嘻哈風格，但他有必要這樣羞辱天生贏家？事後喬丹的公關急忙寄信和禮物道歉，不過天生贏家已經心灰意冷。

(中時新聞網)