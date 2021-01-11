TrendForce旗下顯示研究處表示，2020年電視產業面板供應緊縮，且下半年需求回升速度超乎預期，間接導致原本已吃緊的IC用晶圓產能陷入更嚴峻的困局。因此，供應商篩選客戶的情況日益顯著，一線品牌憑藉訂單數量的優勢獲得更多資源，前五大品牌的市占首次達到6成，顯示出未來二、三線品牌與白牌恐在面板和電子類IC零件資源不足的環境下受到嚴重排擠。

TrendForce指出，2020年電視面板供需狀況來看，供應端受韓廠產能收斂，以及大陸面板新廠因疫情導致量產爬坡速度放緩影響而減少；需求端則因防疫政策使居家時間延長而暴增。在供需緊張的情況下，40～55吋電視面板價格僅在半年內漲幅即超過6成；32吋面板價格更是翻倍跳漲，造成原先在市場靠低價衝量維生的白牌面臨生存挑戰。

隨著2020年下半年每月面板價格不斷攀升，32～55吋等主流整機的獲利逐步下降，為彌補低價產品所流失的利潤，品牌開始將面板需求轉至更大尺寸。其中65吋以上及70吋以上的出貨成長分別高達23.4％和47.8％。在2021年面板價格不會有大幅跌價的前提下，品牌勢必得加速超大尺寸產品的布局，因此TrendForce預估2021年65吋以上電視出貨量仍有30％的成長可能。

展望2021年，原定於2020年舉行的東京奧運與歐洲足球盃受疫情影響延後舉辦，儘管疫情變化難以預期，仍不排除運動賽事恢復舉辦的可能，屆時有助於將電視需求推向另一波高峰，因此TrendForce預估2021年全球電視出貨量可望達2.32億台，年成長2.8％。

(時報資訊)