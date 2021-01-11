HTC（宏達電）日前推出HTC馬卡龍真無線藍牙耳機，外型輕巧討喜，具備立體聲、舒適配戴性、高續航力以及超值價格等特點，頗受好評，今（11）日宣布再推出亮彩新色－HTC馬卡龍真無線藍牙耳機「櫻花粉」，替初春打造最浪漫的行動裝置組合，並為使用者帶來嶄新體驗，1月13日起於HTC網路商店開放預購，預計第一季出貨。

HTC於2020年末推出真無線藍牙耳機，重低音立體音效及清晰音質等表現，都頗受消費者好評。此外，單耳雙耳模式能無縫切換也受肯定，可依照個人的需求將左右耳機獨立分別與不同裝置配對使用。外型設計上並契合耳朵輪廓，讓消費者的入耳式體驗能舒適又穩定，帶來更好的音效體驗。

HTC馬卡龍真無線藍牙耳機-櫻花粉款實拍(2)。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

HTC馬卡龍真無線藍牙耳機搭載藍牙5.0 晶片，具有低延遲及長距離覆蓋優勢，連接穩定並可與手機隨時隨地保持同步。此外還配備400mAh充電盒，可提供全天長效24小時待機續航力。

HTC馬卡龍真無線藍牙耳機共推出亮彩四色－櫻花粉、薄荷綠、香草白及可可黑，建議售價為新台幣999元，新色「櫻花粉」於1月13日起於HTC網路商店開放預購，預計於第一季季末出貨。此外，為歡慶新年特別規劃限時優惠，即日起至2月28日購買（含新色預購）任一款顏色的HTC馬卡龍真無線藍牙耳機可享新台幣899元限時優惠價再加送免運費優惠。

(科技)