新北市消防局第四大隊日前派出美女消防員在新店區公所捷運站模仿西門町正妹「求找乾爹」，實在宣導安全使用熱水器，避免一氧化碳中毒。網友評價兩極，支持者稱「跟上時事」，批評者則批「物化女性」。第四大隊坦言思考不周，文宣已從臉書下架。

西門町日前出現「正妹找乾爹」宣傳手法，引起社會關注，新北市消防局第四大隊為宣導正確使用熱水器，8日派出美女消防員在捷運站依樣畫葫蘆，舉牌「求找乾爹」、「不用有錢、幫我開窗就好」，並在臉書張貼文宣。

網友留言兩極，持支持態度網友表示「果然正妹比較有效果啊～」、「我不允許」、「被消防耽誤的行銷高手」、「真的很厲害，跟上時事」、「正妹才能用的招式」。反之則有「消防局長官有沒有在體恤同仁？搞什麼過時爛哏，而且還物化女性！」、「這樣很不好耶！一沒人性，二沒尊嚴，三是否有點不尊重女性？新北消防隊，你們病得很嚴重耶！」等批評。

新北市消防局表示，因應天氣寒冷，主動發想希望跳脫以往的制式宣導，結合時事梗，引發民眾對一氧化碳中毒傷害的重視，進而防範。惟部分民眾質疑有物化女性之嫌，第四大隊鑑此已將該貼文下架，對於考慮未周詳之處，將檢討改進。

(中時 )