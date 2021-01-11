鋁合金大廠廷鑫興業（2358）11日公告12月合併營收4.0億元，累計2020年全年營收19.2億元，年減5.2％。

廷鑫表示，2020年下半年全球貿易復甦，公司鋁合金與皮件業務產能均持續滿載，惟因國際鋁價上漲，鋁合金業務純代工訂單出貨增加，全年營收較上一年度略減，不過對公司毛利率提升有正面助益。在全球經濟復甦趨勢之下，鋁合金、皮件業務接單出貨已排到第二季，預期今年業績將可穩定成長。

廷鑫的鋁合金棒主攻工業材料，生產技術較高，與客戶合作關係穩定，受惠於全球經濟復甦，終端需求成長，加上國內廠商還有轉單效益，公司來自太陽能板鋁材、自行車等下游產業訂單熱絡，第一季的接單已經滿載，惟因原物料價格上漲，接單策略偏向增加純代工，營收成長的貢獻較不明顯，但對於毛利率有正面助益。廷鑫表示，公司會持續朝向增加附加價值高的產品，以既有的產能發揮更大效益。

皮件業務訂單已經排到第二季，主要客戶為美國貿易商，該客戶握有許多知名品牌訂單，預期今年廷鑫將供應更多品牌代工，皮件營收貢獻將進一步提高。因皮件生產程序繁複，公司將持續優化生產線，部分生產流程自動化，提高生產效率，因應出貨需求。

在客戶訂單能見度高的情況下，廷鑫樂觀看今年公司營運，雖因增加鋁合金棒代工比重，營收目標持穩，但接單策略優化產品組合，毛利率穩定提升的期待下，獲利可望穩定成長。

(工商 )