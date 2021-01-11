房市好high 「代銷天王」愛山林去年營收翻倍 14:222021/01/11 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愛山林董事長祝文宇表示，去年愛山林營收表現亮眼，主要是因為房地產代銷個案銷售成長及增加營造收入所致。圖／蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 房地產「代銷天王」愛山林（2540）今（11）日公布2020年12月營收，受惠去年低利及資金行情推升房市，總體業績表現好high，單月營收達6.7億元；累計去年全年營收達67.03億元，年增達1.2倍。 愛山林董事長祝文宇表示，12月營收增加，主要是因為房地產代銷個案銷售成長及增加營造收入所致。 法人估計，愛山林2020年營收已創歷年新高，獲利也可望改寫新紀錄。 《觀光股》美食去年營收近6年低點 獲利可望逆勢回升 《半導體》日月光投控上季營收優預期 攜去年齊衝新高 (工商 ) #愛山林 #high #代銷天王 #年營收 #董事長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》六角營運回溫 去年營收寫次高 11:422021/01/11 財經 台灣車市旺 和潤2020年營收創新高 12:202021/01/11 財經 《半導體》欣銓去年營收寫3高 Q1淡季逆強 10:512021/01/11 財經 《其他電子》弘塑上季營收全年最高 去年營收登峰 12:502021/01/11 財經 《半導體》超豐去年營收寫3高 H1淡季續強 12:502021/01/11 財經 《百貨股》客思達-KY去年營收年減12.16％ 力拚數位資訊力 08:182021/01/11 財經 動力-KY去年營收 雙響炮 04:102021/01/11 產業．科技 《生醫股》軒郁上季、去年營收同飆新高 11:082021/01/11 財經 《半導體》華邦電上季、去年合併營收創新高 11:592021/01/11 財經 《類股》去年3家營收破兆元 NB代工五哥樂觀看Q1 09:262021/01/11 財經 《半導體》廣穎12月、Q4營收 登2020年最高 10:512021/01/11 財經 財經熱門新聞 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 比特幣瘋漲他最心痛 7500枚連硬碟當垃圾丟損88.9億 - 財經 誰取代大陸成世界工廠？哈佛教授：可能是它自己 - 財經 大釋單！聯發科躍台積第三大客戶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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