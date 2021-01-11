房地產「代銷天王」愛山林（2540）今（11）日公布2020年12月營收，受惠去年低利及資金行情推升房市，總體業績表現好high，單月營收達6.7億元；累計去年全年營收達67.03億元，年增達1.2倍。

愛山林董事長祝文宇表示，12月營收增加，主要是因為房地產代銷個案銷售成長及增加營造收入所致。

法人估計，愛山林2020年營收已創歷年新高，獲利也可望改寫新紀錄。

(工商 )