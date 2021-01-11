台積電開低震盪走高，強拉尾盤，加上聯電、日月光投控、聯發科、國巨、元大金、南亞、長榮與陽明等重量級集團股助陣，使台股同樣開低震盪走高，收盤指數15,557點，與台積電終場報584元，再度雙創歷史新高。

值得注意者，係權王台積電拉回即有買盤等著低接，使該股波段高點或仍暫勿預設立場；事實上，台積電的潛在買盤，除美股投資人也注意ADR相對便宜外，公司KnowHow（核心技術）站在世界頂端，於高階晶圓代工領域，迄目前幾乎無人能敵下，使台積未來上看四位數，似也非夢想。

周一表現相對弱勢權值股，包括鴻海、中鋼、國泰金、富邦金、中信金、南亞科、長榮航、華航、台塑化、亞泥、遠東新、統一、和碩及台灣大等，唯跌幅並不大，顯示市場看多心態濃厚，殺低意願並不高。

相對看多的具題材的類股，包括被動元件、矽晶圓、電動車供應鏈、二極體、PCB載板、MOSFET、航運、造紙、機器人（電機股）概念、5G概念、比特幣之挖礦概念及IC設計等，仍多在盤面上輪動爭艷，也係盤勢在高檔看回不回遠因。

集中交易市場加權股價指數終場報15,557.3點，上漲93.35點，單日漲幅0.6%，成交3235.97億元。

櫃買市場方面，短線除生技、營建兩類指數拉回外，電子股受惠半導體族群領軍大漲，帶動盤勢開高之後欲小不易，加上化學、電機、紡纖、鋼鐵、航運及觀光等類股也紅光滿面，使指數終場大漲1%，報188.89點，持續改寫波段新高，成交926.59億元。

令人側目者，係生技類股指數近期盤跌居多，或與生技股本益比與本夢比相對偏高，而某檔生技股日前發生大火，使生產線全面停擺，營運陷入困境，讓人對生醫股僅具單一工廠者，大幅提高風險意識。

另外，歐美與大陸等地新冠疫苗陸續量產，並開始接種，使現下變種新冠病毒疫情雖再起，唯一旦人體適應疫苗製劑後，預期疫情將逐漸遠颺。使生技股波段想像空間相對縮水，且去年上半年同期的比較基期相對偏高，或也是市場追價意興闌珊主因。

業內人士指出，台股自元旦開紅盤後，持續強勢登高，技術指標包括KD值、RSI都位居高檔，雖有過熱疑慮，不排除拉回整理；但台積電拉回就有人搶著要，仍使盤勢欲小不易，也使技術指標有機會在高檔鈍化，致極短線的軋空手、軋融券走勢方興未艾，在台積多頭動力未明顯收歛前，盤勢高檔不必過分看淡。

(工商 )