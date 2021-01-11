富邦證券連三年蟬聯《The Asset》財資雜誌「Triple A Private Country Awards─台灣最佳證券經紀商」大獎，顯示多年來在財富管理的深耕與妥善為客戶分散風險的努力受到外界高度肯定。此外，富邦證券更因協助承銷近10年來最多民眾參與認購的「和潤IPO案」，同步榮獲台灣最佳IPO承銷案大獎。

富邦證表示，「能夠比客戶想得更早更遠，是對客戶的最佳承諾」，公司近年來無論是國內逐漸重視的高齡退休準備，或新鮮人需穩健累積財富等重要社會需求，均能夠藉由各種金融商品的搭配組合，滿足各族群財富管理的需求。

2020年台灣證券市場分別有「逐筆交易新制」及「盤中零股交易」兩大重要制度上路，加上台股交投熱絡，分別考驗各大券商硬底子及軟實力。

富邦證券總經理程明乾表示，硬底子指的是系統的穩定性，在逐筆交易上路後，富邦證券月均量大幅擴增44％優於市場平均，有如此好的成效都要歸功於前一年度大幅系統壓力測試，同時透過擬真系統協助投資人熟悉新制。

而軟實力則是反應在富邦證APP的使用者體驗上，富邦證券從使用者角度出發，提供「處置股票」包括預收款項、預收股票、線上圈股票等線上服務功能，舉例來說，當股價波動大易造成熱門股被列為處置股，不再需要委由營業員處理，直接線上進行買全額股或處置股的預繳股款、賣出前股票預繳等作業，讓投資人交易更便利，不再錯失交易時間點。

除了數位金融服務外，富邦證券的多元商品服務更是深入各族群投資人的心，程明乾指出，富邦證券結合大數據團隊、全方位理財規劃團隊、專業投資研究分析以及優異的數位金融科技，在客戶尋求協助前即主動出擊提供適切的商品，並針對特定族群客戶量身打造，像是退休準備族群即提供具「季季配」的海外債投資組合的建議，滿足退休族季領息甚至是月領息的需求。

對於小資族，則是主打ETN、ETF定期定額等投資門檻較低的商品，以ETF定期定額為例，每月最低1,000元起即可投資，協助小資族逐步累積財富，由於門檻低、風險分散，迄今仍是富邦證券廣受小資族喜愛的商品，2020年ETF定期定額累計扣款金額更是年成長91.4％。

而富邦證券也回應廣大投資新手的需求，規劃於2021年擴大定期定額服務，將提供台股定期定額，及於主管機關開放後提供複委託定期定額，預計將可帶動另一波投資熱潮。

程明乾表示，得獎是榮耀、是肯定，更是富邦證券進步及成長的原動力，「服務至上、客戶優先、專業第一」是富邦證券三十多年來的經營的初衷，展望未來，富邦證券將持續用專業提供給投資人最優質的暖心服務，朝向落實普惠金融的目標。

(工商 )