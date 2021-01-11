中國電商巨頭「拼多多」日前有年輕員工猝死，近日又傳出一名員工休假時自殺。一名爆料勞動條件不佳的工程師則被以「發表極端言論」為由開除，再度讓拼多多成為網路熱議話題。

綜合香港01、陸媒北京新浪網、搜狐報導，9日晚間一名在湖南長沙跳樓自殺身亡的男性，為拼多多的員工。拼多多於10日發布聲明，證實這名男子是去年7月到職的開發工程師。

拼多多在聲明中表示，對於員工離世深感哀悼，並會協助處理善後工作。

不過於此同時，另一名因為爆料惡劣勞動條件而被開除的前員工，再度讓拼多多成為網路熱議話題。

報導指，1月7日時，一名拼多多的工程師在中國社交平台「脈脈」上匿名發文指，看見救護車開進公司，一名男性員工被同事架著上了救護車。同時附上一張照片，並標註「第二位拼多多猛士倒下了」。這篇文章在網路上引起不小的熱議。

這名匿名爆料的員工隨後現身，10日於個人微博「王太虛wray」上傳影片指出自己已遭拼多多開除。

王太虛在影片中提到，日前在新疆猝逝的女員工，是和他同一時期進入拼多多任職，外界提到在這名女員工身上發生的不合理制度、惡劣工作條件的傳聞，內部員工都是親身體會。

他並稱，在拼多多不同的單位中有不同的「責任工時」，例如上海本部大多的部門會要求員工每月要上班至少300小時；多多買菜本部的員工甚至被要求每月工作至少380小時。

此外，他也提到，拼多多會要求員工在連假期間提早返回公司工作，例如2020年的中秋、十一連假有8天，但是拼多多員工只有5天；每每遇到重大節日，如雙11、雙12，都必須加班到深夜。如果有上級要視察，也必須提早上班，「當然，下班的時間是不會變的」。

他在影片中提到，即便是吃著人血饅頭，原本以為新疆女員工的事件，能夠讓公司的制度有些改變，但沒有想到，什麼都沒有變。

據報導，拼多多回應這名員工的指控稱，他過往的匿名文章內容充斥不良的極端言論，研判這名員工的言論嚴重違反員工守則，且其極端情緒可能會對其他同事造成不可知的威脅，因此決定解除勞動合約。拼多多並稱，「300小時的責任工時」一說為不實訊息。

拼多多發生員工死亡事件，勞動條件議題也受到中國官方關注。

日前官媒央視撰文指「幸福是奮鬥出來的，但奮鬥不只靠激情，也要講效率，切不能演變成拿命換錢。」；新華社則批評，「逐夢得拼搏，成功須奮鬥，但勞動者的合法權益不能被忽視甚至被侵害。讓勞動者超時工作、透支健康，是違法操作，是對奮鬥精神的背離。」

(中央社)