因著疫情的影響，與家人團聚及身體健康，成為2021年眾人最想如願的期望，因此，總是顧及消費者健康的保健飲品第一品牌「桂格」，特別推出「桂格養氣人蔘新春限定組」，讓一家人可以補氣顧健康；而禮盒免費贈送的時尚家電，是鼓勵大家在疫情期間不外出，親自製作健康料理，並與家人團聚圍爐，平安又健康！

「桂格養氣人蔘新春限定組」搭配時尚家電，鼓勵民眾在家下廚團聚。(圖/桂格提供)

桂格以往選用行李箱作為贈品，但今年因著疫情影響，這次以健康為出發點，選擇贈送時尚家電，讓人們可以一次擁有供全家人補氣、補健康的營養品之外，還能在家製作低負擔料理，減少外出機會，讓團聚的每一刻都充滿健康與祝福。「桂格養氣人蔘新春限定組」搭配了日本松木精美家電、卡娜赫拉吐司機等精選禮品，價值從1,500元到4,000元不等，回饋忠實愛用者。

日本松木健康時尚氣炸鍋。(圖/桂格提供)

日本松木三用料理鍋。(圖/桂格提供)

本次新春限定組合搭配3種家電，包含「日本松木健康時尚氣炸鍋」、「日本松木三用料理鍋」以及「卡娜赫拉的小動物吐司機」，可分別在6大通路選購。「日本松木健康時尚氣炸鍋」提供時尚黑、時尚紅兩色，減油低脂的製作方式，任何人都能做出美味又健康的料理；「日本松木三用料理鍋」則是可以煎、煮、蒸一鍋三用，買一鍋一舉多得，提供紅、白兩色；另外，深受大人小孩喜愛的「卡娜赫拉的小動物吐司機」，可以輕鬆製作吐司料理，享受親子DIY時光，吐司上的可愛表情圖案還能增添餐桌樂趣！

卡娜赫拉的小動物吐司機。(圖/桂格提供)

桂格養氣人蔘的新春限定組有「桂格養氣人蔘」之外，還有「桂格5X人蔘濃縮精華飲禮盒」、「天地合補金盞花葉黃素精華飲」等多樣產品組合供選擇，並於7-11、全聯、大潤發、家樂福、屈臣氏、愛買等六大通路販售，可依自身需求選購，活動從即日起開始，敬請把握機會！

選擇「桂格養氣人蔘新春限定組」，全家人補氣顧健康。(圖/中時新聞網攝)

「桂格養氣人蔘」超過百萬愛用者見證，長期飲用可以養好氣、穩固精氣神，是個適合全家人的補氣保健品。2021新年，一起用「養氣人蔘新春限定組」補好氣、養好身，再讓家電成為健康飲食的好幫手，健康喜迎過好年！

桂格新春限定組合搭配3種家電，包含「日本松木健康時尚氣炸鍋」、「日本松木三用料理鍋」以及「卡娜赫拉的小動物吐司機」。(圖/中時新聞網攝)

桂格新春限定各通路組合。(圖/桂格提供)

(中時新聞網)