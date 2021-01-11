3名消息人士透露，電動車大廠特斯拉（Tesla）正在中國招聘設計總監，這是特斯拉為了在上海或北京成立「全功能」工作室、打造迎合中國消費品味的電動車所做的部分努力。

上述消息人士表示，特斯拉的人資經理與數家獵人頭公司過去4個月來積極在業界尋找合適人選，他們找的是具有20年以上經驗、熟悉中國品味，且有「雙重文化」背景，能搭起中國和美國橋梁者。

消息人士表示，特斯拉首席設計師范霍茲豪森（Franz von Holzhausen）面試了一些候選人，但不清楚特斯拉和人力公司至今共接洽多少潛在候選人。

由於事涉敏感與機密，上述3名消息人士都是不具名對路透社透露消息。記者透過電子郵件詢問特斯拉與范霍茲豪森看法，都未獲得回應。

根據汽車市場研究機構LMC Automotive，中國是世界上最大的汽車市場與最大的純電車市場，今年中國純電車銷售量預估可達約150萬輛，而中國也是僅次於美國的特斯拉第2大市場。

特斯拉的設計工作室計畫尚未完全擬定完成，上述消息人士認為，可能會等美國新總統上任、中美緊繃的關係更趨明朗之後，特斯拉才會針對工作室計畫與細節做出最後決定。

(中央社)