曾經來台效力義大犀牛隊的前大聯盟球星曼尼（Manny Ramirez）去年底才傳出他與澳職雪梨藍襪隊簽約，但今天卻傳出球團宣布將他釋出的消息，原因是球季的不確定性以及持續的醫療問題，至今無法參與球隊訓練和比賽。

48歲的曼尼去年底加盟澳職雪梨藍襪隊，原本預定去年12月18日就會在開幕戰亮相，但他因為身體狀況順延，賽季又受到疫情影響，雪梨藍襪至今也只進行2場比賽，例行賽能否繼續進行仍是未知數。

雪梨藍襪今天發表聲明確定釋出曼尼，執行長Adam Dobb在聲明中指出，釋出曼尼對球團來說絕對是令人失望的，且澄清當初球隊網羅曼尼絕對不僅是為了公關所做的噱頭，「我們從沒有不讓他參加本賽季的打算。」

聲明中也提到他們無法透露更多細節，只希望繼續為剩下的澳職賽季做準備，以尊重所有的球員和員工，「我們正在努力重新啟動。」

過去十多年的大聯盟生涯，曼尼留下生涯555轟的成就，也曾拿過2004年世界大賽MVP，2013年曾來台加入義大犀牛隊，在中職刮起一陣「曼尼炫風」，之後他仍有意返美挑戰大聯盟但都未果，從此展開遊走各國的浪人生涯。

(中時 )