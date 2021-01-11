美國國務卿蓬佩奧宣布解除對台灣交往限制，府方的回應較過去謹慎。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡政府最近對美國川普政府的回應「很古怪」。他判斷蔡英文總統本人及整個外交系統已開始接受並奉行「兩岸關係比外交關係重要」的主張，從去年九月下旬以來，對美外交政策也有急轉彎跡象。

游盈隆在臉書表示，最近美國國務卿蓬佩奧宣佈兩件事情，一是美國駐聯合國大使克拉芙特下週訪台，另一個是1月9日以後全面解除美台交流限制，都是美台關係史上的極大亮點。若回顧最近的過去，蔡政府對美外交的相關反應或作為，反而是比較真實，比較值得借鏡。

針對蓬佩奧去年11月12日在美國接受電台訪問，公開說「台灣從來就不是中國的一部份」，游盈隆引用總統府發言人張惇涵說的說法「有注意到美國國務卿相關談話，中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實」。他認為，這個回應很古怪，不直接回應龐培歐的重要講話。

外交部發言人歐江安則表示「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。」游盈隆表示，這更是文不對題，牛頭不對馬嘴。

他質疑府方的回應明顯是先凸顯蔡政府「維持現狀」的兩岸政策立場，再含含糊糊地閃躲龐培歐的談話，「到底在怕什麼？內行人一聽就知道，總統府怕北京不高興」。

9月16日美國駐聯合國大使克拉芙特與台灣駐紐約辦事處長李光章共進午餐時說：「很顯然，我們確實正在推動台灣重返聯合國，或在聯合國衛生大會中發揮作用」，但他說，奇怪的是台灣蔡政府相關部門的反應都很冷淡。

游盈隆指出，美台關係是台灣對外關係中最重要的部分，但整個蔡政府最近對美國川普政府的回應，「坦白講，閃來閃去，很古怪。我初步的判斷是，蔡英文總統本人及整個外交系統已開始接受並奉行馬英九時代兩岸關係比外交關係重要的主張」。

他說，去年九月下旬以來，民進黨政府對美外交政策的確有若干急轉彎的跡象，其中最明顯的莫過於外交部長吳釗燮9月22日透過「美國全國公共電台」對美國社會大眾斬釘截鐵地說：「（台灣）目前並不尋求與美國建立全面性外交關係」。

值得注意的是，吳釗燮這項突如其來舉動前一天，正好是美國國務院次卿克拉奇短暫訪台的最後一天。「許多事情都顯得古怪」。

游盈隆認為，川普總統任內，台美關係快速升溫，不論是美國國會或行政部門都對台灣伸出空前友好的雙手，在這樣的政治脈絡下，外交部長吳釗燮那番「台灣不急著和美國建交」的突兀說法自然引起台灣社會嚴重關切。

他說，蔡政府為什麼會做出這種決定，並繞過台灣直接向全美國人民宣示，到現在依然是一個謎。如果說美國國務次卿克拉奇來台之後，蔡政府外交政策立刻急轉彎，那只有一種可能，就是北京對蔡英文發出嚴重警告，迫使蔡英文回歸馬英九路線「兩岸關係比外交關係重要」。

(中時 )