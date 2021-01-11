韓國全國上下為了要有足夠的銀彈與疫情作戰，2020年整個債券市場的發行量，飆升至23％以上。

韓國金融投資協會(Korea Financial Investment Association)11日最新數據顯示，韓國債市在2020年發行總金額達844.7兆韓元，約7,740億美元，較2019年增加23.2％。因韓國需要大筆資金，舒緩疫情帶來的經濟衝擊所致。

其中，公債銷售量年增率飆增43.8％，為238.3兆韓元。發行人為金融機構之金融債，包括特種金融債在內，發行量則增23％達到236.1兆韓元。同時，公司債發行也同步增6.7％，達到97.8兆韓元。這也是因新冠病毒肆虐，企業用錢孔急。

根據統計截至2020年底，未償還的債券總值為2,261.3兆韓元，而2019年為2,015.4萬億韓元。截至12月底，外資持有韓國債券約150.1兆韓元，年增率為21.1％。

(時報資訊)