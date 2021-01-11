連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)受步入淡季及匯率波動影響，2020年12月營收動能轉淡，但第四季營收年減幅收斂至1成，營運表現持續回溫。展望今年，集團將持續深化營運3箭發展策略，深耕中國大陸三、四線城市、美國及東協市場，有信心使營運動能顯著回升。

雅茗公布去年12月自結合併營收1.5億元，月增3.98％、但年減20.95％。第四季合併營收4.5億元，季減12.07％、年減10.6％，仍為全年次高。累計全年合併營收15.8億元、年減28.73％，為近6年低點，但衰退幅度較前11月29.46％持續收斂。

雅茗表示，受步入淡季及匯率波動影響，去年12月營收不如前年同期，但第四季營收年減幅逐季收斂至10.6％，營運已明顯回溫。集團在疫情期間同步精實組織、調整體質，使營運自去年6月轉盈、第三季獲利報復性強彈創高，預期第四季將續繳亮眼表現。

雅茗去年訂定擴大展店、國際合盟、投資併購等3箭營運主軸，達成全年新展300家店目標，目前全球總店數突破1150家。同時，集團投資參股可不可熟成紅茶、於美國設立合資公司加快擴展計畫，並以合盟模式布局東協市場，馬來西亞及印尼去年均開出4家店。

展望今年，雅茗將持續深化3箭發展策略。在主力的中國大陸方面，「快樂檸檬」鎖定三、四線城市擴大展店，可望有豐碩成果，合資公司「上海檬奇奇」則計畫將「快樂檸檬」導入校園餐廳及校外周邊門市，搶攻聚焦大學生及年輕消費族群。

而集團起家品牌「仙(足宗)林」展開品牌升級改造、推出快閃店回歸，已成功吸引許多加盟商及投資者詢問，今年預計將在上海開出數十家直營店與加盟店，上海以外地區則採取大區代理合作方式展店，並持續強調品牌時尚新形象，每季均推出不同主題快閃店。

海外市場方面，雅茗表示，去年展店速度雖受疫情影響而放緩，但全年仍新展24家店。隨著疫苗接種即將普及，經濟預測機構預期今年景氣將好轉，集團今年針對海外市場將持續深耕美國市場、加大東協市場布局。

雅茗指出，美國市場仍是海外布局重點，「快樂檸檬」已成為美西地區茶飲強勢品牌，將透過美國子公司、合資公司及大夥伴菁英計畫，逐步前進至德州等市場，除了開設直營店，亦會扶植各區域菁英加盟商，擴大在北美茶飲市占率，目標3年內拓展達200家店。

東協市場方面，雅茗表示，馬來西亞合資公司去年在疫情影響下表現仍亮眼，成立未滿半年已開出4家店，今年除持續加速展店，亦將與東協國家有意結盟的夥伴擴大合作，目前菲律賓、印尼、澳洲等市場代理商已積極參與加入拓展計畫。

(時報資訊)