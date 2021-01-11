陳男躺臥在潭雅神自行車道下的黃土上，僅蓋一條薄棉被，全身顫抖無法言語。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市神岡區陳姓遊民日前倒臥在潭雅神自行車道下，身上僅蓋一條薄棉被，全身顫抖無法言語，警方獲報後緊急馳援，提供熱茶給他暖身，並通知消防隊人員護醫，社會局人員到場協助，此舉讓民眾覺得很感動。

豐原警分局指出，社口派出所警員李嘉雄、張維哲9日16至18時執巡邏勤務時接獲民眾報案，稱於神岡區民生路潭雅神自行車道下有一名男子路倒，請警方協助。

警方到場後發現，該男子係轄內長期居住在自行車道下的80歲陳姓遊民，路過熱心民眾發現，陳男躺臥在潭雅神自行車道下黃土上，僅蓋一條薄棉被，全身顫抖無法言語，所以通報警方。

員警立刻提供熱茶給陳男暖身，並通知消防隊人員救護送往清泉醫院治療，社會局人員到場協助陳男，暖心舉動，讓在場民眾相當感動，讚賞警方即時搶救挽一條寶貴性命。

副所長蘇國峰表示，為民服務、保護民眾生命財產安全是警察身為人民保母的職責所在，此次同仁迅速且確實協助民眾就醫，積極守護民眾的生命安全，秉持身在公門好修行的態度。

(中時 )