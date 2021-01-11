新竹縣有48處資源回收的城市蜂收站，環保局去年根據營運狀況及回收量辦理評選，其中芎林鄉華龍村蜂收站人均回收量高達185.4公斤，獲得「回收量績優獎」第一名，領先第二名112公斤，縣長楊文科特別頒發1萬元獎勵金。

楊文科指出，新竹縣目前還未有垃圾焚化爐，垃圾減量工作相當重要，需要民眾和社區全力配合垃圾分類外，更感謝有各蜂收站志工全力投入，讓資源回收循環再利用，達到垃圾減量的目的，這次獲「回收量績優獎」第一名的芎林鄉華龍村城市蜂收站，值得做為借鏡。

身兼城市蜂收站站長的華龍村村長田興業說，2016年成立蜂收站後，動員村內志工和義工積極辦理資源回收推廣說明會，向村民、社區及學校宣導資源回收工作，讓民眾配合做好垃圾分類。

田興業並說，村內的環保志工隊更利用通訊軟體建立LINE群組，及時發佈村中最新的城市蜂收站動態資訊及資源回收新知，讓民眾了解可用資源回收物兌換日常生活用品，成功號召更多村民加入資源回收行列，帶動資源回收的風氣。

華龍村蜂收站以人均回收量185.4公斤，遙遙領先各站拿下「回收量績優獎」第一名，二至五名分為新埔鎮田新里蜂收站、關西鎮東安里蜂收站、關西鎮東光里蜂收站及竹東鎮頭重里蜂收站。

(中時 )