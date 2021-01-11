近日寒流發威，氣象局持續發出低溫特報，陽明山、太平山、拉拉山等多處都降下靄靄白雪，而女神徐若瑄（Vivian）稍早就曬出她1998年的歌曲《台北下了雪》，歌曲神預言近日的寒冷天氣，不過網友全把焦點放在徐若瑄23年前的神顏，紛紛留言大讚她都沒老。

徐若瑄稍早曬出她1998年推出專輯《大麻煩》的歌曲《台北下了雪》，歌曲神預言近日寒冷的天氣，徐若瑄也發文寫下：「聽說台北下雪了？『鋼鐵你們』要注意保暖喔 我想你～還記得23年前（1998/4/1大麻煩專輯《台北下了雪》這首歌嗎？」Vivian一發文就勾起網友無限回憶。

其實《大麻煩》是徐若瑄第一張國語專輯，也是徐若瑄赴日發展後，在1998年推出的首張中文專輯，當年才23歲的徐若瑄，頂著濃眉大眼、巴掌臉，模樣看了讓人不禁心生憐惜。

至今距離1998年已過了23個年頭，保養有術的徐若瑄依舊擁濃眉大眼和少女般的高顏值，讓網友看了不禁狂讚女神超凍齡：「都沒老」、「女神都沒變」、「姊怎麼都沒變？」、「女神一直都美美」、「這23年前？一點都沒變嘛」。

(中時新聞網)