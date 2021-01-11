台灣少子化、高齡化趨勢難逆轉，國家發展委員會去年公布人口推估報告，預估2025年台灣就會進入「超高齡社會」，每5人就有1位是65歲以上老人，到了2034年，全國一半以上都是超過50歲的中高齡者。對此，「照顧服務員」人才需求大，衛生福利部2018年拍板全職居家照服員月薪至少32K、時薪制者至少200元。北市勞動局長陳信瑜表示，北市職能發展學院也開設「照顧服務員線上課程完訓實習專班」，歡迎加入照服行列。 陳信瑜表示，「照服員線上課程完訓實習專班」即日起至3月31日止開放報名，可上北市勞動局官網線上報名，報名者可於4月8日至北市職能發展學院參加甄試，通過後，進修時間為5月13日至6月8日周間夜間及假日上課，可利用下班時間充實學習。

「高齡化社會使長照產業人才需求量大！」陳信瑜說，有意轉職進修的民眾，可挑戰看看，平時也可利用衛生福利部的「長期照顧專業人員數位學習平台」，取得「照服員訓練數位化學習課程學習證明」，再運用下班時間至職能學院完成術科實習，輕鬆取得結訓證明，讓轉職多一種選擇！ 北市職能發展學院表示，課程正熱烈招生中，歡迎把握機會踴躍報名，更多課程及報名訊息請洽02–28721940，由專人服務，或至北市職能發展學院官方網站查詢。

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