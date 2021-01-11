興達港海洋科技產業創新專區11日啟用，1,674坪空間預計今年第一季開放廠商進駐，並與西門子歌美颯離岸風力再生能源、沃旭等機構簽訂合作備忘錄，提供產業即戰力的培訓需求，二期工程預計2023年完工，從產業研發到人才培訓，該專區將提供一站式服務，建立我國海洋科技產業自主研發能量，切入國際供應鏈市場。

位於興達港的「海洋科技產業創新專區」工程，11日舉行開工典禮，由經濟部長王美花、金屬工業研究發展中心董事長林仁益、高雄市長陳其邁等人共同主持，並與西門子歌美颯離岸風力再生能源公司、沃旭能源公司、喬集偉思特公司、以及台灣汽電共生公司等機構簽訂合作備忘錄，寫下綠能建設工程的里程碑。

金屬中心董事長林仁益指出，「海洋科技產業創新專區」是行政院2017年核定的前瞻基礎建設計畫綠能建設之一，由經濟部能源局規劃指導，金屬工業研究發展中心執行建置，未來將成為凝聚政府與各界力量發展海洋科技相關產業的平台。

林仁益表示，為了完備國內水下基礎製造、海事工程技術、人才與產業發展能量，「海洋科技產業創新專區」以「海洋工程」、「海洋科技工程人才培訓及認證」、以及「海洋科技產業創新」為主軸，建立我國離岸風電水下基礎製造能量，培育國內離岸風電相關人才，並建立海洋科技產業自主研發能量。

他說，該專區在多方努力促成之下，成功導入國內外Maersk Training、MARIN、中興工程、九典設計等一流技術團隊，2019年動工5月動工，2021年1月11日開幕啟用。

金屬中心執行長林秋豐指出，「海洋科技產業創新專區」的竣工開幕，代表除了風場硬體建置到位外，擁有專業證照人員的培訓中心、「海洋科技工程人才培訓及認證中心」，也將正式營運，年訓練量容納人數可望達1800人次，將成為全球唯一結合研發與人才訓練的培訓機構，由8位GWO認證專業講師組成的教官團隊，提供全10項專業課程，16個GWO發證課程模組，完整提供離岸風電訓練業務。

「海洋科技產業創新專區」11日並與西門子歌美颯離岸風力再生能源、沃旭能源、喬集偉思特、以及台灣汽電共生等機構簽訂合作備忘錄，提供產業即戰力的培訓需求。

林秋豐表示，「海洋科技產業創新專區」將從烏魚的故鄉，轉變成綠能的故鄉，專區內的「海洋科技產業創新研發中心」未來將引進法人能量，以水下載具研發、海洋防蝕技術、海生物資源、運維技術等領域建置離岸風電相關技術測試開發。

海創中心內建置水下載具研發實驗室、海洋防蝕工程實驗室、水下結構檢測實驗室、水產智慧加值實驗室、海洋產品開發試驗實驗室、以及海生物前處理暨高壓加工實驗室等六大實驗室並招商進駐專區，未來也將結合海創中心與海洋中心研發技術能量，培植水下技術服務與水下儀器設備產業。

林秋豐說，「海洋科技產業創新專區」規劃可進駐空間總計約1,674坪，預計2021第一季開放廠商進駐，可帶動當地海洋科技研發產業，在國內練兵後切入國際供應鏈市場，提升我國綠能產業製造能量與附加價值，加速推動台灣成為「亞洲綠能發展中心」。

經濟部能源局指出，未來將規劃的二期深水池工程，預計2023年完工，從產業研發到人才培訓，該專區將提供一站式服務，與各單位攜手合作，建構海洋科技產業共生創新網絡，成為國際再生能源投資的新熱點。

(工商 )