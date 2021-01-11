醉男心情不佳，農藥行買農藥開了就要喝，老闆急忙阻止，上演農藥追逐戰，請客人急報警，中市警局霧峰分局成功派出所員警到場，一個箭步就將醉男手上的農藥搶了下來，但75歲的洪男仍情緒激動，員警只得強制將他帶回派出所，慢慢勸解，並聯絡家人，阻止了悲劇的發生。
日前有一民眾，慌張的跑進成功派出所求救，指出對面農藥行有一位酒醉的男子買農藥，且一拿到農藥罐就要打開來喝，農藥行老闆見狀急忙阻止，與該男子在店內展開「農藥爭奪戰」老闆無暇他顧，請他來報警。
派出所副所長王奕程及警員林奎言立即趕抵農藥行，發現75歲的洪姓男子，正拿著一罐不明品牌的農藥，欲喝下，農藥行老闆緊緊拉著他的手，員警見機，以迅雷不及掩耳之速，一個箭步衝上前將農藥罐搶下，洪男見農藥被搶，情緒十分激動，警方為求安全，強制將其帶至派出所安撫休息並聯繫家屬。
警方了解，洪男近日因家庭因素，一時想不開，家屬指出他平日生活正常，還滴酒不沾，惟近日終日憂鬱，家屬表示會多加關心留意他的狀況，並對警方立即協助表達萬分謝意，衷心感謝警方順利阻止一場家庭悲劇發生。
霧峰分局分局長陳家銘表示，自殺不能解決問題，卻留給家人無比傷痛，呼籲大家珍惜生命，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，若有需要可撥打安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)／張老師專線：1980／生命線協談專線：1995。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
張老師專線：1980
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。