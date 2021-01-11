原子邦妮最新MV〈腦海〉，由團員羽承親自攝影執導，首次挑戰拍攝劇情式MV，與新生代演員紀沐彤、葉辰莛、何諭函、林映彤、蔡克、許博維合作，平均年齡20多歲的青年男女讓拍片現場活力四射，而演員們的演技自然真切，也讓原子邦妮讚賞：「演員都很優秀，讓拍攝事半功倍！」劇情描述青少女回憶著與友人們相聚的歡樂時光，腦海中的狂歡畫面重現眼前。歌曲氛圍輕快，片尾劇情卻出現出乎意料的大轉折，獲眾多網友好評，網友更紛紛臆測，MV故事應是影射真實的意外事件，不過原子邦妮表示，故事其實是導演羽承發想：「希望帶給大家想像空間，每個人都可以從自己的腦海中，找到解脫悲傷的畫面片段。」

查查透露，腦海歌詞中的「你」並非是某個人，而是指某種「High」的感覺。「曾經也有過一段時間需要靠安眠藥幫助入睡，當時有一次吃完藥沒有馬上睡覺，竟產生莫名的暈眩和飄然的感覺，有一種累過頭沒有休息的High感。雖然當下體驗到了前所未有的經驗，但事後不太好受。」查查也坦言，現代人壓力大，時常需要追求「腦海」裡的放鬆，但借助外力往往適得其反，還是要靠自己的力量找到運動或休閒的方式，MV中的故事或許是一種影射，面對壓力或者是創傷，最後仍然要靠自己的力量才得以真正重生。

滾石國際音樂提供

原子邦妮去年底推出全新專輯《樂遊原》，攜手設計師賴佳韋、藝術繪畫師王景民、書法家王意淳等大師，融合古詩「樂遊原」的概念，將優美詩意的十首創作，跨世代以當代古典美學融合前衛藝術將電子樂包裹其中，跳脫音樂類別的既定印象，將專輯打造成獨特藝術品。專輯十首歌曲不改原子邦妮的迷幻電子本色，製作人羽承表示，邁入第六張專輯，音樂的脈絡朝向挖掘內心邁進，因此更想突破曲風帶給音樂的桎梏。

實體專輯封面採客製化概念製作，分為〈樂遊原〉、〈黑夜〉、〈黎明〉、〈黃昏〉、〈雨天〉五種版本，樂迷購入實體專輯後，可隨心情抽換封面，也可以在卡片背面寫上祝福，把心中的景色寄送給思念的人，創新設計讓《樂遊原》專輯成為歲末年初，最具巧思的「唱片伴手禮」。原子邦妮也提及，其實專輯封面是以車窗造型來設計，並呼應到其中的歌曲〈遊車河〉，讓擁有專輯的樂迷們可以隨心所欲切換不同的「窗外風景」，打造獨一無二專屬於自己的遊車唱片。《樂遊原》專輯同名演唱會將在2021年3月20日於Zepp New Taipei舉辦。

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