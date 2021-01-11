29歲大陸女星鄭爽因演出《微微一笑很傾城》爆紅，之後陸續拍了多部熱門戲劇作品，最近還受邀上節目《追光吧！哥哥》，儘管她過於直率的個性時常惹出爭議，卻仍然人氣不減，日前她宣布要買房自己住，也曬出房子裝修的照片，意外曝光豪宅的模樣。

鄭爽8日在微博發文表示，她決定要獨居，含要自己動手裝修房子，誓言2021要變得更獨立，「加油啊，小爽」，感覺對新生活的展開充滿期待，她也曬出新房的照片，只見鄭爽站在偌大的露天陽台對整片玻璃門自拍，玻璃還反射出高樓大廈的美景，可以能半掩的門看見內部還沒有布置，但空間一樣非常大。

有眼尖網友發現，鄭爽的豪宅是位於上海的空中別墅，要價1.5億人民幣（約新台幣6.4億），豪宅建築面積為630平分公尺、約190坪，這還不包括露天陽台面積，照片一曝光立刻引發熱議，「藝人賺錢真的感覺好容易啊」、「陽台是我家的2倍大」、「年輕富婆本人」、「戲那麼爛還能這麼吸金，真是人紅靠命」。

鄭爽發文曬出新家的模樣。(圖/翻攝自鄭爽微博)

然而也有人為鄭爽說話，「人家鄭爽出道那麼久了，買套房子很正常吧」、「感覺雖然說豪宅，但也有自己奮鬥的原因吧」、「不要把自己沒能力說的這麼的理直氣壯」、「憑本事光明正大賺錢的錢，買房子很正常啊，為什麼有那麼多人酸？各憑本事，大家也可以買啊」，掀起正反兩面論戰。

(中時新聞網)