蛙蛙文創先前遭爆販售的口罩遲未出貨，且非醫療級口罩，處理退款進度也拖延，已有超過千名受害者。今（11）日民進黨立委陳亭妃、台北市議員陳怡君與離職員工一同召開記者會，再踢爆蛙蛙文創涉不法吸金上億元，更將自行生產的口罩分裝放入有衛福部字號的外盒，就連離職員工也出面爆料，坦言口罩品質很差，擔心不法口罩成防疫破口。

陳亭妃揭露蛙蛙文創事件，不只是單純的消費糾紛，而有違法疑慮，呼籲衛福部、檢調介入調查，否則會有更多的受害者，也提醒警政署，目前有受害者報案但派出所卻不受理，此案未來會有集體訴訟的問題，警政署和相關單位，一定要協助受害者報案。

蛙蛙文創收了錢卻無法如期出貨，這些資金跑去哪？陳亭妃質疑，是否挪用資金買機器，再跟衛福部申請製造許可，利用無本生意發災難財，且蛙蛙文創的口罩訂購單宣稱，保證不拆封直送，但事實並非如此。

民進黨立委陳亭妃（左）揭露蛙蛙文創利用無本生意發災難財。（圖／摘自陳亭妃臉書）

陳怡君則收到各地民眾投訴，指出蛙蛙文創已有上億元獲利，根本是在吸金、詐騙，既然有錢，為什麼不出貨？從去年到今年多次協調，無論是出貨或退款都繼續欺騙消費者、慣性拖延。蛙蛙文創目前只有販賣許可，其新竹湖口工廠尚未送出GMP申請案給衛福部食藥署，根據法規不能製造口罩，卻私自製造。現場陳怡君也拿出蛙蛙製造的口罩，有許多大小耳的瑕疵狀況。

蛙蛙文創離職員工出面證實，自從蛙蛙文創買了機台後，就不跟大廠買口罩，違法用自己生產的口罩，但動不動就斷繩、斷耳、大小耳，鐵片壓條也有問題，會選擇站出來是因良心過意不去，擔心不合法的口罩造成社區傳染疫情爆發。

另一離職員工則說，業者將散裝的口罩請物流公司從新竹湖口廠載回南港辦公室，要求要員加班包口罩，「光是在桌上鋪上垃圾袋，我們當時就覺得不太對勁」，但業者宣稱這些是醫療口罩，沒有問題，但因口罩的品質很差，加上疫情越來越嚴重擔心蛙蛙文創沒有製造許可證號，所出貨的口罩會造成防疫的破口，才決定出面爆料。

食藥署李明鑫主秘說明，蛙蛙文創沒有申請GMP查廠，可能涉及刑法問題，若涉嫌冒用其他廠商許可證，可能還涉及藥事法第86條「擅用或冒用他人藥物之名稱、仿單或標籤」。

蛙蛙文創1月2日在官網上公開聲明自證清白，並提供退換貨協議書。（圖／摘自蛙蛙文創官網）

不過，蛙蛙文創1月2日聲明指出，已交貨18000餘箱，目前剩4000餘箱，就可全數交貨完畢，對於有心人士刊登個資或做不實言論、誹謗、散播謠言攻訐，將蒐證提告，並已委請律師對吳姓及梁姓不實言論散播者提告，5日也針對公司人員避不見面、資金、供貨問題一一回應。

(中時新聞網)