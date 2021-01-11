老翁桃園訪友迷途警發現協助返家。（平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

一名家住新北市土城區的89歲呂姓老翁，9日上午獨自一人騎著機車至桃園訪友，卻因此迷了路，加上盤纏用盡，致無法聯繫親人，一個人呆坐在環南路的超商前直到10日傍晚，就在徬徨無助之際，恰巧巡邏員警經過，主動上前詢問才發現老翁已失蹤許久，經聯繫老翁家屬，才順利讓老翁平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，原本住在桃園市平鎮區的89歲呂姓老翁，多年前與家人一起搬到新北市土城區居住，9日上午突然想起多年未見的好友，於是趁著家人不注意，獨自騎著機車到桃園，但老翁卻忘了原本的住址，於是一個人市區兜圈，想藉由道路景色喚起記憶，無奈大樓林立，與記憶中的街景已大不相同，最終油料及盤纏用盡，受困在平鎮區環南路的超商前。

恰巧巡邏的警員劉健及蕭浥家經過，見老翁獨自一人坐在超商前人行道，立即上前關心狀況，員警發現老翁臉色發白，疑似體力不支，且老翁衣著單薄，顯有失溫之慮，於是員警趕緊先將老翁帶回駐所安置，並準備熟食及熱飲供老翁充飢解渴，無奈老翁疑似年事已高，略有失智，面對員警詢問，均無法清楚回答。

最後員警利用人臉辨識系統查出老翁身份，並順利聯繫上老翁的家人。家屬接到警方通知趕到派出所，見到父親平安無事總算放下心中大石，頻頻向警方道謝，並表示父親多年前與家人一同搬到土城居住，但一直心繫著桃園友人，沒想到獨自一人跑來又不小心迷了路，還好員警即時發現，這才結束一場虛驚。

(中時 )